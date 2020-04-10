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الدفاع التركية: تحييد 6 مسلحين من منظمة "بي كا كا" الكردية شمالي سوريا

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الدفاع التركية: تحييد 6 مسلحين من منظمة
Globallookpress
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أعلن الجيش التركي تحييد 6 مسلحين من منظمة "بي كا كا" الكردية في مناطق عملياته في شمال سوريا.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة، إنه "جرى تحييد الإرهابيين من قبل القوات الخاصة (الكوماندوس)، إثر قيامهم بمحاولات تسلل وشن هجمات".

وأشارت إلى تحييد مسلح من المنظمة في منطقة عملية "درع الفرات" و3 آخرين في منطقة "غصن الزيتون" فضلا عن اثنين آخرين في منطقة "نبع السلام".

المصدر:"الأناضول"

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