أردوغان: التطورات العالمية تؤكد أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التطورات الأخيرة في العالم أظهرت مرة أخرى أهمية تعزيز الممر الملاحي الدولي العابر لبحر قزوين.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته بقمة المجلس التركي (الدول الناطقة بالتركية)، اليوم الجمعة،"نخوض حربا صعبة ضد عدو غير مرئي .. نواجه أيضا أزمة اجتماعية واقتصادية عالمية مع تأثير تفشي كورونا .. بإذن الله سننتصر في الحرب على فيروس كورونا ومن ثم سنكون أمام واقع جديد لعالم جديد".

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وتابع أردوغان قائلا: "قمة المجلس التركي (الدول الناطقة بالتركية) ستعزز تضامنها في مكافحة وباء كورونا .. أنتظر من الدول الأعضاء في المجلس التركي تقديم تسهيلات تتعلق بعبور البضائع ورسومها وكذلك لتأشيرات السائقين".

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 42282، فيما بلغت حالات الشفاء 2142، بحسب بيانات وزارة الصحة الخميس.

المصدر: الأناضول