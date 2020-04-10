طائرة مساعدات طبية تركية إلى بريطانيا

أقلعت طائرة شحن عسكرية تحمل مساعدات طبية تركية من العاصمة أنقرة، متجهة نحو بريطانيا، لمساعدتها في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وانطلقت الطائرة التركية من مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة، وتم إعدادها من قِبل وزارة الصحة، وتضم أدوات طبية متنوعة، مثل كمامات من طراز "إن95"، وبدلات واقية.

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وكتب على صناديق المساعدات الطبية، مقولة لجلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنجليزية، مفادها "هناك الكثير من الأمل بعد اليأس، والكثير من نور الشمس بعد الظلام".

🇹🇷 Turkey’s humanitarian aid to combat the #COVID19 outbreak continues with 🇬🇧the UK. Our dear friends of good and bad times are not forgotten. We take pride in our country, which is helping itself as well as helping others. #globalsolidaritypic.twitter.com/I5NJFS27h5 — AKParti Dışilişkiler (@AKDisiliskiler) April 10, 2020

وفي إطار مساعيها الرامية لمساعدة الدول في مواجهة وباء كورونا، أرسلت تركيا خلال الأيام الماضية مساعدات طبية مماثلة إلى كل من إيطاليا، وإسبانيا، وشمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو.

المصدر: الأناضول