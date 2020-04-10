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روسيا تسجل 1786 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 12 ألفا

هنغاريا تعلن عن أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا

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هنغاريا تعلن عن أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا
Reuters
هنغاريا
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 أظهرت بيانات حكومية في هنغاريا اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، زادت بواقع 210 إصابات، لتصل الحصيلة إلى 1190 في أكبر زيادة يومية منذ ظهر الفيروس في البلاد.

ولفتت البيانات إلى أن من بين الإصابات الجديدة 151 حالة في دار للمسنين في بودابست، وبلغ جمالي الوفيات جراء الفيروس 77.

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ومددت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان أمس الخميس، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة. 

وتمثل الأزمة أكبر تحد لأوربان الذي يحكم البلاد منذ نحو عشر سنوات.

المصدر: وكالات 

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