كورونا يتسلل خلف القضبان.. إصابة 450 شخصا في سجن أمريكي

أظهرت الفحوصات إصابة نحو 450 نزيلا وموظفا بفيروس كورونا في أكبر سجن بمدينة شيكاغو الأمريكية في واحدة من أكبر حوادث تفشي المرض في مكان واحد حتى الآن منذ أن بدأت الجائحة.

أفاد بذلك مسؤولون في قطاع السجون بمقاطعة كوك بشيكاغو، فيما قال مكتب شرطة المقاطعة في بيان له "أفراد الشرطة والطواقم الطبية في المقاطعة يعملون على مدار الساعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا العالمية غير المسبوقة".

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وتشمل هذه الإجراءات إعداد "حجر صحي ومنشأة رعاية" للسجناء تتسع لنحو 500 سرير، ونقل أكبر عدد ممكن من النزلاء من الزنازين التي تضم سجينين إلى زنازين فردية والبدء في إجراء اختبارات الفيروس في السجن.

وتمثل الزيادة الكبيرة بالإصابات في سجن مقاطعة كوك أكبر تفش لمرض كوفيد-19 في السجون بالمدن الكبرى في الولايات المتحدة حيث يعيش النزلاء غالبا في زنازين متقاربة.

واكتسب الوضع اهتماما كبيرا في وقت سابق هذا الأسبوع عندما رفع سجناء لافتات طلبوا فيها المساعدة عند نوافذ زنازينهم المطلة على شارع عام.

وتوفي أكثر من 16600 شخص في الولايات المتحدة جراء إصابتهم بكوفيد-19 وتم تأكيد إصابة 463 ألف شخص، رغم أوامر البقاء في المنزل غير المسبوقة في غالبية الولايات.

المصدر: "رويترز"