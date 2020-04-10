الوفيات اليومية بكورونا في أمريكا تتراجع قليلا إلى 1783

سجلت الولايات المتحدة وفاة 1783 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة تقل قليلا عن تلك المسجلة في اليوم السابق 1973، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

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وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، أن الوباء حصد في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصا أي أقل بـ190 حالة وفاة عن اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 16.478.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بنحو ألفي وفاة.

ومنذ أسبوع تسجل الولايات المتحدة حصيلة وفيات يومية تتجاوز الألف، وقد بلغت هذه الحصيلة في اليومين السابقين مستويات قياسية إذ ناهزت الألفي وفاة يوميا.

أما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتحدة فتخطت مساء الخميس 460 ألف إصابة من أصل حوالى مليون و600 ألف إصابة أعلن عنها رسميا حول العالم، ما يعني أن أكثر من ربع الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس حول العالم حتى اليوم موجودة في الولايات المتحدة.

ولا تزال نيويورك بؤرة الوباء في هذا البلد، إذ سجلت الولاية حتى اليوم أكثر من 7 آلاف حالة وفاة، بينها 799 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو عدد قياسي بالنسبة إلى هذه الولاية التي مع ذلك طمأن حاكمها أندرو كومو بأن عدد المصابين الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى انخفض الخميس إلى مستوى غير مسبوق وهو أمر رأى فيه بصيص أمل.

المصدر: "أ ف ب"