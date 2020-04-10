بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى محاسبة دمشق

دعت وزارة الخارجية البريطانية مجلس الأمن الدولي إلى "الرد بشكل حاسم" على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام القوات الجوية السورية مواد سامة في ريف حماة عام 2017.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، "نتائج تقرير المنظمة لا تترك أي شك في أن الحكومة السورية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية .. المملكة المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الأخرى إلى الاستجابة والرد بشكل حاسم وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى العدالة".

إقرأ المزيد

وجاء ذلك عقب تقرير صدر عن فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء، اتهم القوات الجوية السورية باستخدام مواد سامة في ريف حماة عام 2017.

من جهتها رفضت دمشق التقرير الصادر عن فريق التحقيق المذكور، واصفة إياه بالمفبرك.

بدورها أعلنت الخارجية الروسية، أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، تم إعداده بشكل مخالف لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي



