ساندرز يعلن أنه ترك التنافس الديمقراطي على الرئاسة بسبب كورونا

قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إنه انسحب من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضاف السيناتور في مقابلة مع قناة MSNBC يوم الخميس: "أعتقد أن رأيي تأثر في نهاية المطاف، بأنني كسيناتور أمريكي، يجب أن أتخذ الإجراءات الضرورية في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي اصطدمت بها البلاد خلال الوباء، بالإضافة إلى أن ما لا يقل عن 17 مليون شخص فقدوا عملهم".

وأشار إلى أنه يعتزم عمل كل ما هو ممكن لحماية العاملين في البلاد خلال الأزمة الاقتصادية، ولتأمين الضمان الصحي للمحتاجين.

وأكد ساندرز أن بعض مؤيديه، أوصوا وطلبوا منه مواصلة المشاركة في السباق الانتخابي، على الرغم من التقدم الكبير الذي حققه نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الذي حصل على عدد كبير من أصوات المندوبين إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي.

في يوم الأربعاء الماضي، أعلن ساندرز خروجه من التنافس الرئاسي. في ذلك الوقت، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان بايدن يحظى بدعم 1217 مندوبا في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وساندرز 914.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعد بمقدور ساندرز تخطي هذا الفارق في الأصوات وسد الفجوة بينه وبين بايدن.

المصدر: تاس