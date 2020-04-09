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البيت الأبيض: ترامب سيهاتف بوتين والملك سلمان لبحث خفض إنتاج النفط

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البيت الأبيض: ترامب سيهاتف بوتين والملك سلمان لبحث خفض إنتاج النفط
Reuters
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا بالهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث اتفاق خفض انتاج النفط.

واتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، على خفض إنتاجهم النفطي بأكثر من الخمس وقالوا إنهم يتوقعون أن تنضم الولايات المتحدة والمنتجون الآخرون لجهود رفع الأسعار التي هوت للحضيض مع أزمة كورونا.

وأعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن ترحيب واشنطن باتفاق الدول النفطية على خفض الإنتاج.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن "هذه التعهدات ستبعث بإشارة مهمة مفادها أن جميع الدول المنتجة الكبرى ستتعامل بشكل مناسب مع واقع السوق الذي تسبب به وباء فيروس كورونا".

وأكد تحالف "أوبك+" في بيان صدر عنه الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.

وأعلن التحالف أن تخفيضات النفط ستتقلص إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر 2020 ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم لـ"أوبك+" سينعقد في 10 يونيو 2020، فيما لم يذكر اشتراط أن تخفض دول خارج المجموعة إنتاجها النفطي.

المصدر: وكالات

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