البيت الأبيض: ترامب سيهاتف بوتين والملك سلمان لبحث خفض إنتاج النفط

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا بالهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث اتفاق خفض انتاج النفط.

President Trump is on a conference call with President Vladimir Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia discussing oil deal, News Conference will take place at 6:00 P.M. Eastern. — Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) April 9, 2020

واتفقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها، على خفض إنتاجهم النفطي بأكثر من الخمس وقالوا إنهم يتوقعون أن تنضم الولايات المتحدة والمنتجون الآخرون لجهود رفع الأسعار التي هوت للحضيض مع أزمة كورونا.

وأعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن ترحيب واشنطن باتفاق الدول النفطية على خفض الإنتاج.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن "هذه التعهدات ستبعث بإشارة مهمة مفادها أن جميع الدول المنتجة الكبرى ستتعامل بشكل مناسب مع واقع السوق الذي تسبب به وباء فيروس كورونا".

وأكد تحالف "أوبك+" في بيان صدر عنه الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.

وأعلن التحالف أن تخفيضات النفط ستتقلص إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر 2020 ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم لـ"أوبك+" سينعقد في 10 يونيو 2020، فيما لم يذكر اشتراط أن تخفض دول خارج المجموعة إنتاجها النفطي.

المصدر: وكالات