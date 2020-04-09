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موسكو تحذر من عواقب سلبية للتحركات الأمريكية اتجاه فنزويلا

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موسكو تحذر من عواقب سلبية للتحركات الأمريكية اتجاه فنزويلا
Sputnik MAXIM BLINOV
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حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب سلبية من جراء القرار الأمريكي إرسال سفن حربية إلى مياه البحر الكاريبي القريبة من سواحل فنزويلا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "قرار واشنطن إطلاق عملية أمنية ضد تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية، تتخللها زيادة في النشاط العسكري حول فنزويلا، قد يؤدي إلى عواقب سلبية لا يمكن التنبؤ بها"، وأضافت أن الجانب الروسي كان قد حذر من ذلك مرارا.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال مجموعة سفن إلى البحر الكاريبي وشرقي المحيط الهادئ لمحاربة تهريب المخدرات، في إطار قرار تضمن إرسال سفن حربية باتجاه المياه الإقليمية لفنزويلا.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن اتهمت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعددا من المسؤولين الكبار في بلاده بالتورط في تجارة المخدرات، الأمر الذي رفضته الحكومة النفزويلية واعتبرت أنه مرتبط بأغراض سياسية لواشنطن.

المصدر: نوفوستي

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