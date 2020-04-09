العفو الدولية: إيران تفرج مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية آراس أميري

قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة دارين نير، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن إيران أفرجت مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية الإيرانية آراس أميري.

وأضاف نير: "تم الإفراج مؤقتا بإذن خروج عن البريطانية المحتجزة دون وجه حق في سجن إيفين الإيراني منذ 2018 مع نازانين زغاري راتكليف. على السلطات الإيرانية أن تتركها تعود لبيتها في لندن لتكون مع خطيبها".

British resident and Londoner, Aras Amiri who has been unjustly imprisoned in #Iran's Evin Prison since 2018 with Nazanin Zaghari-Ratcliffe has been temporarily released on furlough.



The Iranian authorities must let her come home to London to be with her fiancé. #FreeArashttps://t.co/d0lq3a7mZz — Daren Nair (@DarenNair) April 9, 2020

وكانت المحكمة العليا في إيران قد أصدرت في أغسطس 2019 حكما بسجن أميري التي كانت تعمل في المجلس الثقافي البريطاني بلندن 10 سنوات، بتهمة التجسس، حيث قبض على أميري عام 2018 خلال زيارة لعائلتها في إيران.

المصدر: رويترز