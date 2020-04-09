 
مباشر

العفو الدولية: إيران تفرج مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية آراس أميري

أخبار العالم

العفو الدولية: إيران تفرج مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية آراس أميري
Reuters
العفو الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmot

قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة دارين نير، في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، إن إيران أفرجت مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية الإيرانية آراس أميري.

وأضاف نير: "تم الإفراج مؤقتا بإذن خروج عن البريطانية المحتجزة دون وجه حق في سجن إيفين الإيراني منذ 2018 مع نازانين زغاري راتكليف. على السلطات الإيرانية أن تتركها تعود لبيتها في لندن لتكون مع خطيبها".

وكانت المحكمة العليا في إيران قد أصدرت في أغسطس 2019 حكما بسجن أميري التي كانت تعمل في المجلس الثقافي البريطاني بلندن 10 سنوات، بتهمة التجسس، حيث قبض على أميري عام 2018 خلال زيارة لعائلتها في إيران.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا