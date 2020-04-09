تشاد.. مقتل 52 عسكريا وألف مسلح في عملية ضد "بوكو حرام"

أعلن الجيش التشادي اليوم الخميس، أنه شن عملية ضد جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد، أسفرت عن مقتل ألف مسلح، وسقوط 52 من عناصره.

وقال المتحدث باسم الجيش التشادي الكولونيل عازم بيرميندوا أغونا الخميس، إن الجيش أنهى أمس الأربعاء عملية "غضب بوما" التي أطلقها رئيس البلاد إدريس ديبي، بعد مقتل حوالي مئة جندي تشادي على أيدي مسلحي "بوكو حرام" في 23 مارس الماضي.

وأكد أغونا أن الجيش طرد مسلحي "بوكو حرام" من أراضي تشاد إلى "عمق أراضي النيجر ونيجيريا، بانتظار أن تتولى قواتهما المسؤولية".

المصدر: أ ف ب