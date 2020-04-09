إيطاليا.. ارتفاع الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات كورونا من جديد

سجلت إيطاليا 610 وفيات و4204 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ما يشكل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة أمس الأربعاء.

وأكدت السلطات الإيطالية أن إجمالي وفيات كورونا في البلاد بلغ 18279 حالة، وإجمالي عدد المصابين 143 ألفا و626 حالة.

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وانخفض عدد المصابين في العناية المركزة من 3693 إلى 3605 أشخاص كما ازداد عدد المتعافين من 26491 إلى 28470 شخصا.

ويشار إلى أن إيطاليا سجلت ارتفاعات يومية في عدد الإصابات والوفيات الجديدة حتى 5 أبريل الجاري، حين بدأت الأعداد تتجه نحو الانخفاض.

وتحتل إيطاليا المركز الأول عالميا من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا، والمركز الثالث من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

المصدر: رويترز