نواب في البرلمان الإيراني يطالبون باستدعاء السفير الصيني

طالب نواب في البرلمان الإيراني باستدعاء السفير الصيني في طهران على خلفية رد نشره الأخير على "تويتر" وصفوه بالمخالف للأعراف الدبلوماسية.

ونشر السفير الصيني ردا على تغريدة شكك فيها كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بحقيقة المعلومات والإحصاءات التي تقدمها بكين حول فيروس كورونا.

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ووقع 17 نائبا على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعوا فيها إلى استدعاء السفير الصيني، وطالبوا ظريف بفرض رقابة أكبر على المواقف التي يدلي بها موسوي.

وعلق النائب البارز في البرلمان علي مطهري قائلا: "حاجة إيران الإقتصادية للصين جعلتها تسكت عن الظلم الذي يتعرض له المسلمون هناك".

وأضاف: "ليس من المقرر أن تقودنا المواجهة مع الولايات المتحدة إلى التبعية للصين"، داعيا إلى استدعاء السفير الصيني والرد على "غطرسته".

المصدر: RT