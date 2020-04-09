نقل بحار أمريكي من حاملة طائرات شهدت تفشيا لكورونا إلى وحدة العناية المركزة

قالت البحرية الأمريكية اليوم الخميس، إن بحارا من حاملة الطائرات "يو أس أس ثيودور روزفلت" نقل إلى وحدة العناية المركزة في غوام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي.

وأفادت البحرية في بيان بأن البحار كان في فترة عزل 14 يوما عندما نقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية في غوام اليوم الخميس.

وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات اليوم الخميس 416، ارتفاعا من 286 حالة يوم الأربعاء.

وتأتي هذه التطورات بعد استقالة توماس مودلي من منصب القائم بأعمال وزير البحرية يوم الثلاثاء، في أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة في القضاء على تفشي الفيروس على الحاملة.

المصدر: وكالات