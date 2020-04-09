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البنتاغون يعلن اعتراض طائرتين روسيتين فوق بحر بيرنغ

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البنتاغون يعلن اعتراض طائرتين روسيتين فوق بحر بيرنغ
Sputnik
طائرتان عسكريتان روسيتان من طراز "إل-38"
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أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس عن اعتراضه طائرتين عسكريتين روسيتين أثناء تحليقهما فوق بحر بيرنغ شمال المحيط الهادئ، قرب الحدود الشمالية للولايات المتحدة.

وذكرت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (NORAD) على حسابها في "تويتر" أن مقاتلات أمريكية من طراز "إف-22" بإسناد من طائرة تزويد بالوقود من طراز "بوينغ كيه سي-135" وطائرة إنذار مبكر من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" اعترضت أمس الأربعاء طائرتين روسيتين مضادتين للغواصات من طراز "إل-38"، عقب دخولهما منطقة تمييز الهوية الخاصة بالدفاعات الجوية الأمريكية في ولاية ألاسكا.

وتابعت القيادة أن الطائرتين الروسيتين تم اعتراضهما شمالي جزر ألوتيان، مؤكدة أنهما لم تدخلا أجواء الولايات المتحدة أو كندا.

وصرح قائد NORAD، الجنرال تيرينس جي أوشونيسي، بأن ذلك جاء ضمن سلسلة حوادث لاعتراض طائرات روسية قرب حدود الولايات المتحدة الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولم يصدر الجانب الروسي حتى الآن أي تعليق على البيان الأمريكي.

المصدر: RT

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