ارتفاع قياسي في حصيلة الإصابات بكورونا في سنغافورة

سجلت السلطات الصحية في سنغافورة خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل 287 إصابة جديدة بالفيروس منذ أمس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 1910، لتتجاوز هذه الأرقام بأكثر من الضعفين معدلات يوم أمس عندما سجلت 142 إصابة فقط في البلاد، فيما سجلت في سنغافورة حتى اليوم ست وفيات ناجمة عن كورونا.

وكانت السلطات في سنغافورة قد عزلت آلاف العمال الأجانب داخل أماكن إقامتهم بعد الكشف عن حالات إصابة بينهم.

المصدر: رويترز