"واشنطن بوست": أزمة كورونا عرّت ترامب

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أزمة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها الولايات المتحدة، كشفت شخصية الرئيس دونالد ترامب، "الرافض للانتقادات والساعي وراء التمجيد الشخصي".

وقالت الصحيفة إن ترامب وبخ حكام ولايات لم يمتدحوه في ظل الأزمة، كما أنه طرد مفتشين عامين وجهوا انتقادات لسياسات إدارته في التعامل مع تفشي الفيروس.

وأضافت "واشنطن بوست" أن جائحة كورونا أكدت الأفكار السائدة عن أخلاقيات الحكم لدى ترامب، وهي "رفضه قبول الانتقادات، وحاجته الدائمة للثناء، فضلا عن انعدام ثقته بالكيانات والأفراد المستقلين".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفات في شخصية ترامب انعكست بالسلب على كيفية تعامل إدارته مع الأزمة، حيث تسببت في تأخير تقديم المساعدات للحكام الذين نقم عليهم، بالإضافة إلى رفضه تحمل مسؤولية تبعات التأخر في التعامل مع تفشي الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا (435167)، كما تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (14797 حالة).

المصدر: "واشنطن بوست"