"واشنطن بوست": ترامب يشكل مجموعة لمعالجة تداعيات كورونا الاقتصادية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكل مجموعة عمل جديدة ستركز على التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، فيما تستمر حصيلة القتلى في البلاد بالارتفاع.

إقرأ المزيد

وأوردت الصحيفة أن "حصيلة القتلى الناجمة عن الفيروس التاجي تستمر في الارتفاع بسرعة في الولايات المتحدة، حيث سجلت نيويورك أعلى عدد يومي من الوفيات منذ بدء الوباء، ولكن هناك أدلة في بعض الأماكن على أن الإصابات الجديدة قد تستقر، على الرغم من أن الخبراء يحذرون من أن تطبيق التباعد الاجتماعي المتشدد لا يزال حاسما للسيطرة على انتشار الفيروس".

وكشفت الصحيفة أن "6.6 مليون أمريكي تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، حيث استمر الاقتصاد في التراجع، لافتة إلى أن أحدث أرقام البطالة تشير إلى أن حوالي 10 ملايين أمريكي قدموا طلبات البطالة خلال الأسبوعين السابقين".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الرئيس الأمريكي يستعد للكشف عن مجموعة عمل جديدة بشأن فيروس كورونا، ستركز على التداعيات الاقتصادية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 432438، وعدد الوفيات إلى 14808، وفق جامعة جونز هوبكينز التي تعمل على توثيق إصابات كورونا.

المصدر: واشنطن بوست