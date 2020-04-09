بعد أن اقترح علاجا غير مألوف لكورونا.. طرد بريطاني من مشفى يستقبل جونسون

اضطر رجال الأمن في مستشفى "سانت توماس" بلندن إلى طرد رجل ادعى أن شراب "لوكيزيد" للطاقة بإمكانه أن يساهم في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن أفراد الشرطة تحدثوا مع الرجل قبل أن يرافقوه إلى خارج المستشفى الذي يمكث فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون لتلقي العلاج.

و"لوكوزيد" هو شراب طاقة غازي تقوم بتصنيعه وتسويقه شركة "سونتوري" اليابانية.

إلى ذلك، أصبح بإمكان رئيس الوزراء البريطاني الجلوس بعدما أخذت حالته بالتحسن، بعد ليلة ثالثة في العناية المركزة للعلاج من مضاعفات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وفي حين يتلقى جونسون العلاج، تدخل البلاد ما يقول العلماء إنها المرحلة الأكثر فتكا من تفشي المرض، وتدرس الحكومة ما إذا كانت سترفع إجراءات العزل العام التي أغلقت الكثير من قطاعات الاقتصاد ومتى ستفعل ذلك.

المصدر: standard.co.uk