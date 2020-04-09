الخارجية الروسية: كورونا فرض تعديلات على مفاوضات أوكرانيا بشأن دونباس

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن انتشار فيروس كورونا فرض تعديلات على المفاوضات مع أوكرانيا حول الوضع في دونباس.

وأكد رودينكو، في حديث لوكالة "تاس"، أن سلطات كييف تتهرب من التفاوض المباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، لذلك ظهرت فكرة تتلخص في أن يتم الاتفاق على مختلف جوانب الوضع الخاص لدونباس ليس من قبل السلطات، بل بين ممثلي الجمهور وممثلي المجتمع المدني.

يذكر أنه في 11 مارس الماضي، تم التوصل إلى اتفاق تدعم بموجبه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فكرة تشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن الجمهور والمجتمع المدني في أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك، ضمن المجموعة السياسية الفرعية التابعة لمجموعة الاتصال.

وقال رودينكو، إنه كان يجب عقد جلسة مجموعة الاتصال في 26 مارس، للبت في هذه المبادرة، وأضاف: "للأسف الشديد، لم يحدث هذا في 26 مارس، ولا في اجتماع مجموعة الاتصال في 8 أبريل لأسباب غير معروفة، إذ تراجع المفاوضون الأوكرانيون عن موافقتهم السابقة وهذا التصرف لا يثير إلا الحيرة والندم".

وأضاف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتقريب مواقف الطرفين ونأمل في أن يتمكنا من التوصل إلى خيارات مقبولة ترضيهما".

المصدر: تاس