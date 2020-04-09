بومبيو: لا توجد دولة بالعالم ستقدم مساعدات لإيطاليا أكثر من الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل مساعدة إيطاليا، مشيرا إلى أن واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري للسماح للاقتصاد الإيطالي بالتعافي عند انتهاء أزمة كورونا.

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وقال بومبيو، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إنه "لا توجد دولة في العالم ستقدم مساعدات في ظل تفشي فيروس كورونا أكثر مما ستقدمه الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ينطبق أيضا على إيطاليا".

وأضاف بومبيو قائلا: "سنواصل مساعدة إيطاليا وسنعلن عن تدخلات مباشرة. سيكون عملا مهما جدا، ولا أعتقد أن الدول الأخرى ستكون قادرة على القيام بالشيء نفسه".

ولفت بومبيو إلى أن بلاده "تريد أن تصل مساعدات كثيرة إلى إيطاليا. من المهم أن نفهم كيف يمكننا القيام به للحصول على أفضل نتيجة للمواطنين الإيطاليين. إنها ليست مجرد مشكلة علاقات ثنائية بين حكومتينا، الأمر لا يقتصر على مجرد مسألة رسائل وتصريحات، بل إنها إجراءات ملموسة".

ولفت بومبيو إلى أن "على الإيطاليين أن يعرفوا أن الأمر لا يقتصر على الحكومة فقط، بل إن جميع الأمريكيين سيكونون إلى جانبهم في هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن المؤسسات غير الربحية والشركات الأمريكية الخاصة تتحرك أيضا لتقديم المعونة للشعب الإيطالي وبسخاء كبير.

المصدر: آكي