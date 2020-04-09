بسبب كورونا والمافيا.. وزير الخارجية الإيطالي ينتقد صحيفة ألمانية

وجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو انتقادات حادة لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، بعد أن نشرت مقالا قالت فيه إن "المافيا الإيطالية تنتظر وصول أموال الاتحاد الأوروبي".

وقال دي مايو إن ما ورد في الصحيفة تضمن "عبارات مخجلة وغير مقبولة"، كما أعرب عن أمله في أن "تنأى الحكومة الألمانية بنفسها عنها".

وأضاف في حديثه للصحفيين: "لا أريد أن أثير الجدل بينما تشارك إيطاليا في مفاوضات على مستوى أوروبا للحصول على الموارد اللازمة لإعادة الانطلاق اقتصاديا، نحن الآن نبكي ضحايا فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه بكت إيطاليا ولا تزال تبكي ضحايا المافيا".

وفي سياق آخر، قال دي مايو إنه "في انتظار بدء المرحلة الثانية لإجراءات حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ينبغي على المواطنين والدولة ألا يقللوا من مستوى حذرهم".

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد (17669 حالة)، والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض (139442 حالة).

المصدر: وكالات