كورونا.. تركمانستان تنظم سباقا للدراجات بمناسبة يوم الصحة

أفاد موقع Turkmenportal، بأنه تم في تركمانستان تنظيم سباق جماهيري للدراجات الهوائية، احتفالا بيوم الصحة العالمي، وذلك رغم وباء فيروس كورونا المستجد.

وجرت الفعالية الرياضية في العاصمة عشق آباد، وشارك فيها 3500 شخص، قطعوا على متن الدراجات الهوائية مسافة 15 كيلومترا. وفي فعاليات مماثلة في جميع أنحاء البلاد، شارك سبعة آلاف شخص.

كما تم تنظيم أحداث واحتفالات رياضية جماعية أخرى، بما في ذلك مسابقات كرة السلة والتنس وألعاب القوى.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية في تركمانستان، أنه تم الاحتفال بيوم الصحة العالمي على نطاق واسع، واتسم الحدث بأهمية كبيرة في الوقت الذي تحافظ فيه البلاد على حالة وبائية هادئة بفضل الإجراءات التي طبقتها السلطات في الوقت المناسب.

ووفقا للبيانات الرسمية، لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في تركمانستان حتى الوقت الراهن.

المصدر: لينتا رو