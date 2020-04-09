قادة "آسيان + 3" يعقدون مؤتمرا بالفيديو الأسبوع القادم حول التعاون في مكافحة كورونا

يعقد قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) زائد 3 - كوريا الجنوبية والصين واليابان مؤتمرا بالفيديو في الأسبوع القادم، لمناقشة سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

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وأفاد المكتب الرئاسي بسيئول اليوم الخميس، بأن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا للجنة الدائمة ترأسه مستشار الأمن الوطني بالمكتب، جونغ وي-يونغ، حيث وافق أعضاء اللجنة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في "آسيان" بواسطة المؤتمر الخاص بالفيديو المقرر عقده في الأسبوع القادم للتغلب على أزمة كوفيد-19.

يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت تسعى إلى عقد المؤتمر عبر الفيديو مع دول "آسيان" لمناقشة خطة الاستجابة المشتركة لكوفيد-19.

وفي اجتماع اللجنة الدائمة، قرر الأعضاء مواصلة جهودهم لحماية المواطنين المقيمين في الخارج ودعم أنشطة رجال الأعمال الكوريين خارج البلاد، إلى جانب الدعم الفعال لكل الدول التي تقدم طلبا للتعاون إلى البلاد في مجال مكافحة كوفيد-19 والمشاركة في جهود المجتمع الدولي في مواجهته.

في غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة مسيرة مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيئول وواشنطن، ووافقوا على السعي إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مبكر.

المصدر: "يونهاب"