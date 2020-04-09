إمام إيطالي يصف دعوة سالفيني لفتح الكنائس بـ"الغوغائية"

رد إمام إيطالي على دعوة زعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني، لإعادة فتح الكنائس لتمكين الناس من الاحتفال بعيد الفصح، بالقول إنه "يمارس الغوغائية أكثر من السياسة".

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الأربعاء، شجب نائب رئيس اتحاد الطوائف الإسلامية الإيطالية (Coreis)، الإمام يحيى بالافيتشيني، دعوة سالفيني، وقال: "عليه أيضا أن يعرف أن الكنيسة المفتوحة يمكن أن تسهم الآن بخلق بؤر لوباء كوفيد 19"، حيث "لن تكون هناك آنذاك إمكانية لتتبع للعدوى".

واختصر نائب رئيس (Coreis) حديثه بإيراد مثل عن أماكن العبادة عند المسلمين، معلنا أنه "في مكة، لا زيارات ولا صلاة، كل شيء مغلق"، وأضاف أن "المآذن تواصل الدعوة للصلاة، لكن نظرا لحالة طوارئ فيروس كورونا، فإنها بدلا من قول: حي على الصلاة، تنادي إلى الصلاة في المنزل".

وخلص الإمام بالافيتشيني إلى القول "إنها مسألة عيش الإيمان بإحساس وذكاء"، فـ"يمكن أن تتحول التجمعات إلى بؤر لانتشار الوباء، ويجب أن يدرك سالفيني هذه المخاطر".

وسالفيني شغل لأشهر خلت منصب وزير الداخلية في الحكومة المقالة، ويرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف، وحقق شعبية لافتة من خلال سياساته المتشددة ضد اللاجئين والمهاجرين، لكنه خسر رصيده عندما حاول استثمار الزخم الشعبي لتعزيز مواقعه في السلطة، غير أن حساباته كانت خاطئة، وبالفعل وقع الزعيم الطموح ضحية لتقديراته الخاطئة وتم إخراجه من السلطة.

المصدر: "آكي"