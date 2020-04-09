وفاة المرأة التي كشفت العلاقة الحميمة بين كلينتون ولوينسكي

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن موظفة البيت الأبيض والبنتاغون السابقة ليندا تريب، التي كشفت علاقة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الحميمة مع مونيكا لوينسكي توفيت عن 70 عاما.

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ونقلت الصحيفة اليوم عن بيان أصدره توماس فاولي صهر المتوفاة، أن سبب وفاة تريب كان مرضا لا علاقة له بالفيروس التاجي.

وكانت تريب على علاقة ودية مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، التي أبلغتها خلال محادثة هاتفية معها عن علاقة غرامية وحميمة بينها وبين الرئيس كلينتون في أروقة القصر الرئاسي الأمريكي، وقالت إنها بدأت خلال فترة تدربها في البيت الأبيض.

وبدأت تريب بتسجيل محادثاتها الهاتفية مع لوينسكي ثم نقلها إلى المحامي كينيث ستار، الذي اتهم كلينتون لاحقا بالحنث باليمين.

وكان كلينتون المنتمي لصفوف الحزب الديمقراطي، رئيسا للولايات المتحدة في الفترة من 1993 إلى 2001.

وانتشرت فضيحة علاقته الغرامية مع مونيكا لوينسكي في عام 1998، عندما ظهرت تفاصيل عن علاقة الرئيس مع إحدى الموظفات في الصحافة، مما أدى إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس في الكونغرس، بعد تحقيقات مطولة تناولت أدق تفاصيل العلاقة، ولكن إجراءات العزل لم تصل إلى خواتيمها إذ تم رفض اتهام الرئيس بالحنث بالقسم.

المصدر:"نوفوستي"