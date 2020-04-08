ترامب: لدي خيارات كثيرة حال عدم توصل السعودية وروسيا لاتفاق حول خفض إنتاج النفط

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لديه خيارات كثيرة حال عدم توصل السعودية وروسيا لاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالتخفيض.

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واعتبر ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إنه تم "تحقيق تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي" في إطار تسوية "الخلاف" بين روسيا والسعودية بشأن مستوى إنتاج النفط.

وأضاف ترامب مع ذلك أن لديه "خيارات كثيرة" حال عدم توصل روسيا والسعودية، التي تقود منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط، إلى اتفاق حول خفض الإنتاج.

كما أشار ترامب، تعليقا على تقارير تحدثت عن اشتراط روسيا والسعودية خفض إنتاج النفط بانضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء، إلى أن المنتجين الأمريكيين لقد بدأوا بالتخفيض.

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+"، الذي حدث، حسب مصادر مطلعة عدة، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، وسط تقارير أشارت إلى سعي الولايات المتحدة لتخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة.

والاثنين الماضي نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة أن دول "أوبك+"، بينها السعودية وروسيا، من المرجح أن تتفق على خفض إنتاج النفط حال انضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإجراء خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم 9 أبريل.

بدوره، ترامب بفرض "رسوم ضخمة جدا" على واردات النفط، إذا بقيت أسعاره على حالها ولم تتغير، وأشار إلى أنه غير مهتم على الإطلاق بمصير منظمة "أوبك"، معتبرا أن أعضاءها يدمرونها بأنفسهم.

المصدر: وكالات