رئيس جنوب إفريقيا يعاقب وزيرة لمخالفتها العزل العام

قرر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا معاقبة وزيرة الاتصالات ستيلا ندبيني-أبراهامز لمخالفتها إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر الرئيس منح الوزيرة "إجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها.

واتخذ رامافوزا هذا الإجراء بعد ظهور صورة للوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تتناول الغداء خارج منزلها، مما أثار غضب المواطنين القابعين في منازلهم خلال فترة عزل عام لمدة 21 يوما، بدأت في 27 مارس الماضي، بحيث لا يسمح لهم بالخروج إلا لشراء الطعام أو الحصول على المساعدة الطبية.

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وقالت المتحدثة باسم الرئيس رامافوزا، إنه "يؤمن بأن لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الوزراء. ويقول إنه لا يجب أن يقوض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة".

من جانبها، اعتذرت الوزيرة عن انتهاكها، عبر تسجيل مصور نشرته على "تويتر"، قائلة إنها "نادمة على ما حدث".

المصدر: رويترز