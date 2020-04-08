 
مباشر
عاجل
معهد هوبكنز: حصيلة الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 14 ألف حالة

ترامب يشكر الهند بعد قرارها زيادة صادراتها من "دواء مضاد لكورونا"

أخبار العالم

ترامب يشكر الهند بعد قرارها زيادة صادراتها من
Reuters JRB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmex

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكره للسلطات الهندية بعد قرارها زيادة صادراتها من دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "إن الأوقات الاستثنائية تتطلب تعاونا أوثق بين الأصدقاء. شكرا للهند وللشعب الهندي على القرار المتخذ بشأن دواء هيدروكسي كلوروكين، هذه الخطوة لن تُنسى".

وأضاف ترامب: "شكرا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على قيادته القوية وعدم اكتفائه بمساعدة الهند، بل الإنسانية كاملة في حربها".

وكانت السلطات الهندية قالت أمس الثلاثاء، إنها ستسمح بتصدير شحنات من الدواء المذكور، بعد أن حثها الرئيس الأمريكي على ذلك.

يذكر أن العديد من البلدان اعتمدت دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، غير أن علماء آخرين شككوا في نجاعته.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا