مكتب جونسون يعلن عن "تحسن مستمر" لحالته الصحية

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتسجيل تحسن مستقر في حالته الصحية وسط استمرار رقوده في غرفة العناية المركزة في مستشفى بلندن.

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وقال مكتب جونسون، في بيان اصدره مساء اليوم الأربعاء: "رئيس الوزراء يواصل التقدم (الإيجابي) المستقر (في حالته الصحية). وهو لا يزال في غرفة العناية المركزة".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء 5 أبريل، عن دخول جونسون إلى مستشفى القديس ثوماس في لندن "لإجراء فحوصات طبية في ظل استمرار الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس كورونا عليه".

لكن الاثنين أفاد مكتب جونسون بنقله إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، وسط استمرار درجة الحرارة والمرتفعة والسعال القوي عليه، حيث تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.

وطلب جونسون الذي أعلن يوم 27 مارس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، من وزير الخارجية، دومينيك راب، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني خلال هذه الفترة.

المصدر: رويترز + وكالات