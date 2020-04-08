بايدن يدعو أنصار ساندرز للانضمام إليه من أجل هزيمة ترامب

دعا جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة عن الديمقراطيين، أنصار منافسه، السيناتور بيرني ساندرز، للانضمام إليه لضمان هزيمة دونالد ترامب في انتخابات العام 2020.

وقال بايدن مخاطبا أنصار ساندرز عبر صفحته في "تويتر": "أراكم وأسمعكم وأفهم إلحاح ما يتعين علينا فعله في هذا البلد. آمل أن تنضموا إلينا. ليس حضوركم مرحبا به فقط بل وهو مطلوب".

Together we will defeat Donald Trump. But we will also address the climate crisis. We will make college affordable. And we will make health care available to all. We will not just rebuild this nation – we’ll transform it. And I’m asking you to join me. https://t.co/vJXlroCdDd — Joe Biden (@JoeBiden) April 8, 2020

وتابع نائب الرئيس السابق": "معا سنهزم دونالد ترامب. لكننا أيضا سنتعامل مع الأزمة المناخية. سنجعل دخول الكليات شيئا بإمكان أي شخص الحصول عليه. وسنجعل الرعاية الطبية في متناول الجميع. لن نعيد بناء دولتنا فقط بل سنحولها بالكامل. وأنا أطلب منكم الانضمام إلي".

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كما أشار بايدن، في تغريدات أخرى، إلى أنه يكن لساندرز احتراما عميقا ويعتبره "من أعلى الأصوات التي تطالب بالتغييرات في السياسة الأمريكية".

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وسابقا اليوم الأربعاء، أعلن ساندرز الذي بات حتى الآن المنافس الوحيد لبايدن على الترشح لرئاسة الدولة في انتخابات نوفمبر المقبل عن الحزب الديمقراطي، عن انسحابه من السباق الانتخابي.

المصدر: نوفوستي