سائق الشاحنة التي عثر فيها على جثث 39 شخصا قرب لندن يعترف بارتكابه جريمة قتل غير متعمد بحقهم

اعترف موريس روبنسون، سائق الشاحنة التي عثر بداخلها على جثث 39 شخصا في أواخر 2019 قرب لندن، بارتكابه جريمة قتل غير متعمد بحقهم.

وقال روبنسون، خلال جلسة محاكمة عقدت اليوم الأربعاء عبر جسر فيديو نظرا لإجراءات العزل الصحي العام في بريطانيا، في محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية بلندن، إنه يعترف بذنبه في 39 تهمة قتل غير متعمد ضمن قضية المهاجرين الفيتناميين الذين تم العثور على جثثهم جنوب شرق إنجلترا داخل حاوية تحملها شاحنته.

ومثل روبنسون، وهو مواطن من شمال إيرلندا البالغ 25 عاما من عمره، أمام القضاء افتراضيا مع 4 متهمين آخرين بالتورط في قتل المهاجرين الفيتناميين الـ39، والذين نفوا بدورهم مسؤوليتهم في إطار القضية.

وعثرت الشرطة البريطانية، في 23 أكتوبر 2019، على جثث 39 شخصا داخل حاوية في مدينة فريس بمنطقة إسكس شرقي لندن، بينهم 31 رجلا و8 نساء، بمن فيهم 10 مراهقين.

وحددت التحقيقات لاحقا أنهم مهاجرون من فيتنام تراوحت أعمارهم من 15 إلى 44 سنة، دفعوا أموالا لمهربي بشر لنقلهم إلى إنجلترا بشكل غير شرعي، ووصلوا إلى البلاد قادمين من بلجيكا على متن سفينة، وتوفوا جميعا بسبب الاختناق داخل الحاوية.

المصدر: وكالات