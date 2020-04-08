تباطؤ معدل الوفيات بكورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية

قال مصدر مطلع يوم الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا والتي شهدت أشد موجات الوباء في البلاد، زاد 238 حالة خلال يوم ووصل إلى 9722.

وبذلك يكون عدد الوفيات في اليوم الواحد قد انخفض مقارنة مع 282 حالة وفاة يوم الثلاثاء.

ومع ذلك تسارعت حالات الإصابة الجديدة في المنطقة، والتي تشمل العاصمة المالية ميلانو إلى 1089 مقارنة مع 791 في اليوم السابق.

من ناحية أخرى قال ستيفانو بوناتشيني رئيس منطقة إميليا رومانيا، وهي منطقة أخرى يجتاحها الوباء بشدة، إن عدد الحالات الجديدة والوفيات في المنطقة انخفض اليوم الأربعاء مقارنة باليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، الأربعاء، عن تسجيل 542 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17669 حالة.

والثلاثاء، ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 17127، بعد وفاة 604 خلال 24 ساعة.

المصدر: رويترز