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بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

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بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا
Reuters HANNAH MCKAY
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أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة.

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تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا
تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا

وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتليها اسكتلندا (70 وفاة جديدة والإجمالي 366 وفاة) وويلز (33 وفاة جديدة والحصيلة 245).

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز المليون و400 ألف شخص. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

المصدر: صحيفة "ميرور"

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