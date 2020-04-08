الصحة العالمية عن مكافحة كورونا في أوروبا: أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية، وحذرت حكومات دول المنطقة من الاستعجال في تخفيف الإجراءات المفروضة لردع الوباء.

وصرح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، بأن وضع تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في القارة العجوز لا يزال "مقلقا للغاية"، وتابع: "لا يزال أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون".

ونصح المسؤول الدول الأوروبية بإجراء "دراسة دقيقة جدا" قبل المضي في تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها بغية السيطرة على تفشي الفيروس.

يتبع.