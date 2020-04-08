لندن على بعد أسبوع ونصف من "ذروة كورونا"

استبعد عمدة لندن، صادق خان، اليوم الأربعاء، أن تنتهي في المستقبل القريب إجراءات العزل التي تطبقها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وقال خان خلال مقابلة أذيعت على إذاعة "بي بي سي" ردا على سؤال عما إذا كان يجب رفع الإغلاق يوم الاثنين المقبل، قال العمدة: "أعتقد أننا لم نعد قريبين من رفع الإغلاق.. نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ جزء من الفيروس، ربما لا تزال على بعد أسبوع ونصف".

وسبق أن قال مستشار حكومي بريطاني بارز إن الحكومة لن تخفف إجراءات العزل المنزلي العام الصارمة حتى نهاية مايو المقبل، إلا بعد أن يتباطأ انتشار فيروس كورونا أولا، وتقوم بإجراء فحوص مكثفة للسكان.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم بريطانيا أمس الثلاثاء 55242، والوفيات 6159.

المصدر: وكالات