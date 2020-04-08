الفيروس التاجي "يسرق" أموال التعليم في نيويورك!

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سلطات نيويورك، تخطط لإعادة النظر في الميزانية واقتطاع 1.3 مليار دولار من مخصصات التعليم والنقل والخدمات الاجتماعية وتوجيهها إلى مكافحة الفيروس التاجي.

وسيتم على وجه الخصوص، تخفيض ميزانية وزارة التعليم بمقدار 264 مليون دولار، وسيتم كذلك خصم 256 مليون دولار من الأموال المخصصة لاحتياجات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

كما سيسري التخفيض على برنامج التذاكر التفضيلية للمترو بمبلغ 46 مليون دولار، وبرنامج مساعدة العمالة الصيفية للشباب بقيمة 124 مليون دولار.

وترى لورا فيير، المتحدثة باسم مجلس المدينة، أن التحفيضات ستمس بالدرجة الأولى، البرامج غير الحيوية.

وسجلت ولاية نيويورك وفاة 731 مريضا مصابا بالفيروس التاجي خلال يوم واحد، وهو معدل متدن جديد منذ انتشار العدوى في المنطقة.

وأفيد في 6 أبريل، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في نيويورك تجاوز 2000 شخص، وسط توقعات حينها بتسجيل زيادة قريبة في معدل الوفيات.

وتم تنظيم خدمات دفن ذاتية في جميع أرجاء المدينة، ووضعت الجثث في مقطورات مبردة خارج المستشفيات، وذلك لأن غرف الموتى امتلأت في المؤسسات الطبية.

المصدر: iz.ru