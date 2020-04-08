كورونا يعيد "شارل ديغول" من المحيط الأطلسي

أعلنت ​الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" ستعود إلى البلاد، للاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا​ لدى عدد من العاملين على متنها.

وقالت وزارة الدفاع، إن حاملة الطائرات ستعود في أسرع وقت، من المحيط الأطلسي، نظرا لوجود 40 بحارا على متنها مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وسجلت فرنسا حتى الآن أكثر من 10300 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأكثر من 110 آلاف إصابة بحسب آخر البيانات.

وأصبحت فرنسا رابع دولة تتجاوز عتبة العشرة آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا بعد ​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​الولايات المتحدة​.

المصدر: وكالات