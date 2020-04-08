تايلاند وسنغافورة تمنعان الزيارات العائلية لحماية كبار السن ومنع تفشي كورونا

منعت السلطات في كل من تايلاند وسنغافورة الحفلات والتجمعات، ودعت الشباب إلى الامتناع عن زيارة آبائهم، وذلك بهدف حماية هذه الفئة الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا.

وتبنى البرلمان في سنغافورة مشروع قانون يمنع إقامة الحفلات وتجمع الأقارب والأصدقاء في البيوت والأماكن العامة، وكذلك زيارة الأبناء لآبائهم في حال كانوا يعيشون بمفردهم، لمنع نقل عدوى فيروس كورونا إليهم.

ونص مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه على عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وغرامة قدرها 7 آلاف دولار لمن ينتهك هذه الإجراءات، ومضاعفتها في حال تم تكرار انتهاكها.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن وزارة الصحة حثت الشباب على الامتناع عن زيارة الآباء والأقارب المسنين في عيد "سونغكران" (السنة التايلاندية الجديدة)، لحماية الأشخاص الكبار في السن، نظرا لأنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب آخر الاحصاءات سجلت تايلاند أكثر من 2200 إصابة بفيروس كورونا، و27 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي