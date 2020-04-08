خبير روسي: الفيروس التاجي حدّد شكل مدن المستقبل!

رأى البروفيسور، نيكولاي فاتين، الأستاذ بمعهد الهندسة والمعمار بمدينة سان بطرسبورع أن تفادي الأوبئة المشابهة لـ"كوفيد – 19"، يتطلب حل مشكلة الاكتظاظ السكاني.

وقال الخبير المعماري في هذا الشأن: " يجب ألا تكون هناك أي طوابير. مدينة المستقبل هي مدينة بلا طوابير. ازدحام الناس مناسب في حفلة موسيقية أو اجتماع، ولكن خلاف ذلك يجب أن يمشي الناس من دون تدافع".

وأكد البروفيسور أن المدن الكبيرة ذاتها يمكن أن تكون آمنة تماما إذا تمت مراعاة هذه المبادئ.

ولفت الخبير المعماري الروسي في الوقت ذاته، إلى أن جائحة الفيروس التاجي لم تؤثر فقط على المدن الكبيرة، بل والصغيرة أيضا.

وقال في هذا السياق: "في غرب أوكرانيا، على سبيل المثال، المراكز الرئيسة للعدوى هي المدن الصغيرة. وفي إيطاليا حتى المدن القديمة التي شيدت في القرون الوسطى مصابة بالعدوى الفيروسية".

المصدر: نوفوستي