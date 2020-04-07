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كورونا.. الإصابات المؤكدة في العالم تتجاوز 1.4 مليون وأكثر من 80 ألف شخص فقدوا حياتهم

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كورونا.. الإصابات المؤكدة في العالم تتجاوز 1.4 مليون وأكثر من 80 ألف شخص فقدوا حياتهم
Reuters MS
أحد ضحايا فيروس كورونا في نيويورك
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أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

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وأظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس، أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة.

في المقابل، تجاوز عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 300 ألف شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر الدول تضررا بالفيروس.

المصدر: worldmeter

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