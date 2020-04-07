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لندن: جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة تحت الرقابة وحالته مستقرة

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لندن: جونسون لا يزال في غرفة العناية المركزة تحت الرقابة وحالته مستقرة
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
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أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه لا يزال في غرفة العناية المركزة وحالته الصحية مستقرة.

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وذكر مكتب جونسون، مساء اليوم الثلاثاء: "حالة رئيس الوزراء مستقرة وهو لا يزال في غرفة العناية المركزة لكي يبقى تحت رقابة دقيقة. وهو في مزاج جيد".  

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مساء 5 أبريل، عن دخول جونسون إلى مستشفى في لندن "لإجراء فحوصات طبية في ظل استمرار الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس كورونا عليه".

لكن مساء أمس الاثنين أفاد مكتب جونسون بنقله إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.

وطلب جونسون الذي أعلن يوم 27 مارس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، من وزير الخارجية، دومينيك راب، تولي مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني خلال هذه الفترة.

المصدر: رويترز + وكالات

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