المراكز الأمريكية تسجل أكثر من 374 ألف إصابة بكورونا و12064 حالة وفاة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، 374329 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بزيادة قدرها 43438 حالة عن اليوم السابق.

وقالت المراكز الأمريكية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 3154 إلى 12064.

وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

المصدر: وكالات