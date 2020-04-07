تركيا.. تسجيل 76 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بتسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس.

وكشف قوجة أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليون و380 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 78 ألف شخص.

وتتعبر الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات