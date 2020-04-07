وزير خارجية بريطانيا: رئيس الوزراء جونسون سيتجاوز هذا الأمر الصعب

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب اليوم الثلاثاء، إنه واثق بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيتجاوز هذا الأمر الصعب، في إشارة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف دومينيك راب أن رئيس الوزراء سيعود إلى القيادة في وقت قريب.

وتولى وزير خارجية بريطانيا مهام رئيس الوزراء مؤقتا، وذلك إثر إصابة بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد.

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وصرح الدبلوماسي البريطاني بأن بوريس جونسون طلب منه أن ينوب عنه للمدة التي تقتضيها الأمور وأن لديه ثقة في الترتيبات التي وضعها رئيس الوزراء "حتى أتمكن من تحمل مسؤوليته والنيابة عنه أثناء ابتعاده عن العمل".

وبين راب أن قرارات الحكومة يتم اتخاذها بشكل جماعي في مجلس الوزراء الذي تلقى من جونسون "توجيهات واضحة للغاية وتعليمات واضحة للغاية" ويركز على تنفيذها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حالته استقرت خلال الليل في العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن معنويات رئيس الوزراء البريطاني لا تزال مرتفعة، موضحا أن جونسون الذي نقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء: "حالته لا تستدعي استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر".

وكان مكتب بوريس جونسون، قد أفاد يوم الاثنين بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بـ"كوفيد-19".

المصدر: وكالات