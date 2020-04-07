بومبيو: نأمل أن يتجاوز القادة الأفغان خلافاتهم السياسية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمله في أن يتجاوز الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي رئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله، الخلافات السياسية لمصلحة البلاد.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: "لقد حققنا تقدما ملموسا.. نحن نمارس الشفافية في المواضيع التي نعالجها، أما الأمور التي لا نتدخل فيها، فهي المحادثات الجارية بين الحزبين الرئيسيين في البلاد".

وأضاف: "المحادثات يجب أن تتم بين رئيسي الحزبين، ونتوقع أن يتجاوزا الخلافات السياسية بينهما".

وتابع: "ما يهمنا التطبيق الصحيح وعلى أرض الواقع للاتفاق المبرم مع حركة طالبان".

وأدى الرئيس الأفغاني الحالي أشرف غني اليمين الدستورية في مارس الماضي، متوليا منصب رئيس الجمهورية، وفي اليوم ذاته أدى رئيس الوزراء السابق للبلاد عبد الله عبد الله، الطقوس ذاتها، غير معترفا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

وتمكنت الولايات المتحدة في يناير الماضي، من توقيع اتفاقية سلام مع حركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة، والتي بموجبها تعمل أمريكا على سحب قواتها من أفغانستان خلال 14 شهرا، وكذلك البدء بالحوار بين الحكومة الأفغانية والحركة عقب عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

وتقوم الولايات المتحدة بخفض عديد جنودها في أفغانستان إلى 8.6 ألف جندي، حسب بنود الاتفاقية.

المصدر: "نوفوستي"