كندا تسجل 52 وفاة وأكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة

أفادت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 52 وفاة و1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 345 بعد أن كان 293 حالة أمس الاثنين، فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17063.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليون و380 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 78 ألف شخص.

وتتعبر الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات