 
مباشر
عاجل
كلمة بوتين أمام الحكومة بشأن الإجراءات لمكافحة كورونا

"رويترز": حالة جونسون استقرت خلال الليل ومعنوياته مرتفعة

أخبار العالم

Reuters
جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm0w

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إن حالته استقرت خلال الليل في العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
ترامب يطلب من شركتين أمريكيتين تقديم المساعدة لعلاج جونسون
ترامب يطلب من شركتين أمريكيتين تقديم المساعدة لعلاج جونسون

وأضاف أن معنويات رئيس الوزراء البريطاني لا تزال مرتفعة.

وصرح المتحدث بأن رئيس الوزراء الذي نقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وتابع قائلا: إن حالته لا تستدعي استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر.

وكان مكتب بوريس جونسون، قد أفاد يوم الاثنين بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا "بقدر الضرورة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا