"رويترز": حالة جونسون استقرت خلال الليل ومعنوياته مرتفعة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إن حالته استقرت خلال الليل في العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن معنويات رئيس الوزراء البريطاني لا تزال مرتفعة.

وصرح المتحدث بأن رئيس الوزراء الذي نقل إلى المستشفى يوم الأحد، تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

وتابع قائلا: إن حالته لا تستدعي استخدام جهاز تنفس صناعي أو أي دعم تنفسي آخر.

وكان مكتب بوريس جونسون، قد أفاد يوم الاثنين بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا "بقدر الضرورة".

المصدر: رويترز