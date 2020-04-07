مدينة ووهان تلغي حظر السفر ابتداء من يوم الأربعاء

أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية اليوم الثلاثاء، بأن مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا، ستلغي حظر السفر ابتداء من يوم الأربعاء 8 أبريل.

وتحدثت إحدى عاملات النظافة في المدينة عن الوضع هناك، قائلة إن تغيرات كبيرة طرأت على شوارع ووهان في الأيام الأخيرة، بعد أن فتحت المتاجر أبوابها على امتداد الشوارع.

وبدأت الحياة اليومية بين سكان ووهان تعود تدريجيا، منذ 25 مارس، حيث استأنفت وسائل النقل العامة حركتها في المدينة الصينية، حيث أظهرت لقطات تقرير إخباري بثه التلفزيون الصيني، كيف تم تجريب خطوط الحافلات وتنظيف آلات التذاكر وقطارات مترو الأنفاق، وهذا ما يعتبر مؤشرا جيدا نحو عودة الحياة الطبيعية.

ولم تقتصر عودة مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد على مدينة ووهان فقط، حيث باشرت السلطات الصينية بعد حجر صحي عام دام لأكثر من شهرين، في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر على معظم المدن الصينية.

يجدر الذكر أن فيروس كورونا المستجد والذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، ظهر نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء "جائحة".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، يوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن جميع حالات الإصابة المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية